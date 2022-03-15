تسهيل إجراءات سفر 12 أردنياً من وارسو إلى عمان

دوت الخليج :- نظم مندوب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في مطار وارسو، سفر 12 شخصاً من الطلبة الأردنيين وأفراد عائلاتهم إلى أرض الوطن، وذلك على متن إحدى رحلات شركات الطيران التجاري والمتوقع وصولها مساء اليوم إلى عمّان.

ومنذ بداية الأزمة في أوكرانيا، قامت خلية الأزمة في الوزارة بتسهيل خروج، 1281 مواطناً أردنياً وعائلاتهم من أوكرانيا حتى الآن، وذلك بالتنسيق مع مندوبي الوزارة على النقاط الحدودية الفاصلة بين أوكرانيا وكل من بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا ومولدوفا، وكما اتخذت كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لعودة (498 ) مواطناً منهم لغاية الآن إلى المملكة ممن أبدوا رغبتهم بالعودة، وذلك بالتنسيق المباشر والمُكثف مع مختلف الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والسفارات الأردنية المعنية في بخارست وبرلين وفيينا وموسكو وأنقرة ومندوبي الوزارة على المعابر والمنافذ الحدودية مع أوكرانيا.

وتستمر جهود مندوبي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المنافذ الحدودية البرية مع أوكرانيا، وكذلك في العاصمة وارسو تسهيلاً لعبور المواطنين الأردنيين وعائلاتهم وتقديم كل ما يلزم لهم من أشكال الرعاية والدعم والخدمات تمهيداً لعودتهم إلى المملكة لمن يرغب.