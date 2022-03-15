وزارة الخارجية تبلغت بانقطاع الاتصال بين أردنيين وأفراد عائلاتهم في ماريوبول

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، عن تبلّغها بانقطاع الاتصال بين أردنيين وأفراد عائلاتهم في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تعاني من قصف وحصار روسيا.
وتحدّث الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن مشكلة حقيقية في ماريوبول، في ظل انقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت بسبب العمليات العسكرية والقصف.
وقال إن انقطاع الاتصال يعاني منه العديد من المقيمين في المدينة ، وفق المملكة .
وتبلّغت وزارة الخارجية بانقطاع الاتصال بين عائلة أردنية وابنهم المقيم في ماريوبول منذ 1994، ووزارة الخارجية تبذل جهودا حثيثة للتواصل معه عبر القنوات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المتخصصة.
كما تبلّغت الوزارة بحالة أخرى لأردني لم يتمكّن من التواصل مع زوجته وابنه المقيمين في ضواحي ماريوبول، وتبذل الوزارة جهودا للتواصل معهم، كما تبلّغت الوزارة بانقطاع الاتصال بين مواطن أردني وعائلته المقيمة في ماريوبول.
وقال مسؤول كبير في منظمة "أطباء بلا حدود" إن ميناء ماريوبول الاستراتيجي الواقع في جنوب أوكرانيا والمحاصر والذي يتعرّض للقصف من جانب الروس، في وضع "شبه ميؤوس منه"، داعيا إلى التحرّك لتجنّب "مأساة لا يمكن تصوّرها".
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