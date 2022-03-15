نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع بوابة العمرة الجزائرية للتسجيل في العمرة 1443 موعد التسجيل ورابط تسجيلات العمرة 20222 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع بوابة العمرة الجزائرية، أصبح اليوم من أهم المواقع الإلكترونية التي يتم البحث عنها من قبل ملايين الجزائريين، الراغبين في أداء مناسك العمرة والتي انقطعت منذ ثلاث أعوام مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وغلق السلطات السعودية المسجد الحرام، والبحث عن رابط التسجيل في العمرة الجزائر وشروط التسجيل، وموعد بداية التقديم أصبحت من أهم أسئلة المواطنين المتشوقين لأداء فريضة العمرة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

أعلنت اليوم الثلاثاء رئاسة الجمهورية الجزائرية، عبر الحساب الرسمي على موقع الرسائل القصيرة تويتر، عن بدأ التسجيلات للعمرة مطلع الأسبوع القادم، وأشارت إلي أنها سوف تصدر بيان رسمي يوضح كافة التفاصيل الخاصة بالعمرة، بعد دراسة كافة جوانب العمرة حتى يتمكن المواطنين من الحجز خاصة أن الوقت قصير، ويجب الإسراع في الإجراءات والتنسيق بين الجانب السعودي والجهات المعنية في البلاد.

أشارة السلطات الجزائرية عن طريق وزير الشئون الدينية والأوقاف السيد الدكتور / يوسف بالمهدي، بأنها بادرة خير بعد طول انتظار بسبب الغلق الناتج عن فيروس كورونا، وأشار إلي أن الوزارة مع تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية، من أجل تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد المجيد تبون بسرعة إصدار الضوابط المحددة للتسجيل بالعمرة، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنتابع معكم المستجدات أول بأول.

#هام#بيان

تقرّر افتتاح التسجيلات، لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443، أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل، وعليه كلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة، لإنجاح هذه العملية. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) #هام#بيان

تقرّر افتتاح التسجيلات، لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443، أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل، وعليه كلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة، لإنجاح هذه العملية. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) March 15, 2022

موقع بوابة العمرة الجزائرية

الدخول على رابط موقع بوابة العمرة bawabetelomra.dz .

. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول على الموقع.

ملء أستمارة التقديم وتحري الدقة في البيانات المسجلة.

النقر على تسجيل ليتم التسجيل الإلكتروني بنجاح.

موقع الديوان الوطني للحج والعمرة الجزائري

أصبح الآن من أشهر كلمات البحث بعد أن تم الإعلان عن فتح التسجيل للعمرة للموسم الحالي، وهو الموقع الخاص بتنظيم أمور الحج والعمرة في الجزائر، ويتم من خلاله معرفة كافة تفاصيل الحج من قبل المواطنين، الذين يرغبون في معرفة التفاصيل الصحيحة والدقيقة.

رابط موقع بوابة العمرة الجزائرية

بدأ وكلاء السياحة في المطالبة بسرعة تحديد، ما إذا كان سوف يكون هناك خط طيران مباشر بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، وهو مطلب لمعظم الوكلاء بدلاً من الوضع الحالي والمرور بتركيا قبل الذهاب للمملكة، مما يتسبب في إرتفاع التكاليف وتحكم وكلاء الشركان الطيران في المواطنين، لذا يجب انتظار بيان الحكومة المنظم لعملية العمرة، الذي سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة لتوضيح كافة الأمور.