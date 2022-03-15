استخدامات تطبيق IP Tools للهواتف لحماية وتسريع وزيادة شبكة الإنترنت أضعاف

انتشرت سرقة وتهكير شبكات الأنترنت بكثرة خلال الآونة الأخيرة، لذلك دعت الحاجة إلى تصميم برامج إلكترونية تعمل على الحد من تلك السرقات، ويأتي تطبيق IP Tools في تصنيفات التطبيقات التي تحد من السرقة والتهكير لشبكات الإنترنت، بل يعتبر الأفضل وفقًا لتجربة المستخدمين.

مميزات تطبيق Ip Tools

يتميز تطبيق Ip Tools عن غيره من التطبيقات في المجال ذاته بالسرعة و التحديث بشكل مستمر، ومن أهم المميزات والخدمات التي يتيحها البرنامج ما يلي:

لا يحتاج مستخدمي البرنامج إلى جهاز حاسب آلي أو لاب توب لتغيير الضبط في إعداد الشبكة، فقد يمكنك التحكم في الضبط بسهولة من خلال استخدام التطبيق على الهاتف.

يتيح لك البرنامج معرفة المعلومات الخاصة بشبكة الإنترنت وكذلك سرعة الإنترنت و اسم شبكة الاتصال و وعنوان كلاً من المالك و الخادم والمضيف وقناع الإدخال وغيرها من المعلومات المتعلقة بالاتصال اللاسلكي.

يتيح لك التطبيق إمكانية تغيير DNS ومعرفة مشكلات الاتصال الموجودة وكذلك القيام بحلها.

يستطيع التطبيق حصر عدد الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت وأماكن تواجدها وكذلك معرفة الآي بي المخصص لكل جهاز والمعلومات الدقيقة، ومن ثم تحجيم الاستهلاك الخاص بكل جهاز على حسب القدر المرغوب به.

يتمكن البرنامج من قياس سرعة الإنترنت واختباره من حين لأخر، وتقديم إندار في حالة انقطاعه أو بطء الاستهلاك.

يمكن تحميل التطبيق مجانًا من متجر جوجل بلاي، ويتم تشغيل التطبيق بالغة العربية، ومن الجدير بالذكر أن البرنامج تم طرحه بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام لكل من المشرفين والمستخدمين لشبكة الإنترنت.

الأدوات المتاحة داخل تطبيق Ip tools

يتيح البرنامج العديد من الأدوات التي تلبي طلبات مستخدمين شبكات الإنترنت من خلال تطبيق مجاني يعمل على الهاتف الجوال ويمكن تحميل التطبيق من خلال البلاي ستور، ومن أهم تلك الأدوات المتاحة ما يلي: