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عمر شويل - جدة طريقة التواصل مع الديوان الملكي 1443 لتقديم طلب مساعدة مالية أو علاجية علي نفقة المملكة العربية السعودية أو السفر للخارج أيضا أو توفير مسكن أو النيل علي قطعة أرض وغيرها من الطلبات التي يتمنها كل مواطن سعودي ليقوم الديوان الملكي بتلبية تلك المطالب في كافة أنحاء المملكة تحت أشراف خادم الحرمين الشريفين ومن هذا المقال نصل إلي طريقة التواصل والتقديم علي طلب المساعدة من الديوان الملكي.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي لتقديم طلب مساعدة مالية

يتوفر أكثر من وسيلة للتواصل مع الديوان الملكي منها عبر الأنترنت واخري عن طريق الهواتف المحمولة وأيضا البرقيات البردية إرسال خطاب.



1. طريقة التواصل عن طريق الأنترنت بالموقع الإلكترونيي يتم عن طريق التالي:

أولا تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي موقع تواصل https://tawasol.royalcourt.gov.sa/

الدخول علي المساعدات وتحديد نوع المساعدة المطلوبة.

امتلأ البيانات المطلوبة وتحديد المدينة ورقم التواصل معك.

تأكيد البيانات بصحية وإرسال المستندات المرفقة لطلب.

النقر علي إرسال الطلب ومراجعته من خلال الموقع.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي عن طريق الهاتف المحمول

يتم الاتصال عبر الجوال المجاني في كافة أنحاء المملكة من خلال أرقام الجوال التالية: (٨٠٠٤٠٠٠٠٠٠ – ٩٢٠٠٣٠٠٠٣).

التواصل الإرسال برقية عاجلة علي رقم الدعم بالديوان الملكي ٩٢٠٠٢٢٢٢٠.

طريقة التواصل بإرسال خطاب بريدي للديوان الملكي بعد كتابة الخطاب يتم أرسالة عن طريق البريد السعودي العادي أو الممتاز عن طريق تلك العنوان الرياض ١٢٩١١.

كيفية كتابة خطاب للديوان الملكي لطلب المساعدات

مازال الخطابات الكتابية الورقية ترسل عبر البريد لذا يتم أيضا كتابة الخطاب للديوان الملكي وسمو خادم الحرمين الشريفين لطلب المساعدة كتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي سمو خادم الحرمين الشريفين رعاك الله

أتقدم أليك بطلب مساعدة مالية بمبلغ ….. حيث الديون تراكمت علي أو حسب ظروف كل شخص نتيجة لحاجتي مع شرح المشكلة.

الخاتم الشكر والتقدير والاحترام لسيادتكم حفظكم الرحمن مع تحية الإسلام.

يتم وضع الخطاب في ظرف والأوراق الخاصة بالطلب وما يثبت لظروف.

يتم إرسال بريد أو عن طريق موقع التواصل.