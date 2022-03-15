نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل هاتفي “الأمير عبد العزيز بن فهد” طلب مساعدة مالية وعينية للمحتاجين “واتساب – بريد – تليفون” في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية لتقديم طلب مساعدة مالية نقدية أو عينية وهي المؤسسة الخيرية التي تقدم (إعانات ومنح) للمحتاجين والأشد حاجة من مواطني المملكة، وكذلك من ألمت بهم ظروف قاسية أقعدتهم عن العمل وكسب قوت يومهم، كما تقدم مؤسسة عبد العزيز بن فهد إعانة لسد ديون الغارمين، وسداد قروض المُعثرين، والتكفل بمصاريف علاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن لم تسعفه ظروفه المالية على سرعة إجرائها، وغيرها وعيرها من أنواع المساعدات الأخرى، هذا وقد امتد نشاط أعمال المؤسسة الخيرية لخارج الوطن لنجدة المكروبين، فقد أطلقت المؤسسة الحيرية مبادرة توزيع السلال الغذائية للنازحين السوريين بشمال سوريا، وقدمت المؤسسة لهم 10 الأف سلة غذائية.

وسائل تواصل طلب مساعدة مالية من “عبد العزيز بن فهد آل سعود”