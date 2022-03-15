استعلم الآن عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني السعودي

مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي من أهم وانجح برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الأعوام السابقة، وقدم البرنامج خدمات عظيمة للشعب السعودي، حيث قدم الدعم المالي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ومحدودي الدخل من الموظفين، وكانت المبالغ التي تقدم تحل الكثير من المشاكل المالية التي يتعرض لها المواطنين، حيث استطاعوا من خلال هذا البرنامج أن يلبوا الاحتياجات الضرورية التي يحتاجون إليها، كما يتميز برنامج المساعدة المقطوعة بالشفافية والموضوعية حتى يصل الدعم لمستحقيه من المواطنين السعوديين، ويتم الاختيار وفق شروط وقواعد معينة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة، والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون المستفيد من الإعانات المقطوعة سعودي الجنسية. أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد الأشخاص من توفر شرط الجنسية، مثل الأرملة أو المطلقة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين الجنسية، وأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، وأصحاب بطاقات التنقل. لا يتجاوز الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة ثلاثون ألف ريال سعودي. الحد الأدنى الذي يستطيع أن يحصل عليه الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة هو ١٠٤٠٠ ريال سعودي. تمنح المقطوعة والسعودية مرة كل عام إذا كان المستحق من مستفيدي الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل، بشرط عدم حصول المستحق على أي إعانات أخرى من الحكومة السعودية، أو لدية دخل أخر. تصرف المساعدة المقطوعة مرة كل عامين، إذا كان الشخص المستفيد من هذه الإعانات يحصل على إعانات أخرى من أي جهة حكومية سعودية، أو إذا كان لديه دخل أخر شهري يتقاضاه. يتم صرف هذه المساعدات للموظف السعودي الأعزب الذي لا يتجاوز دخله الشهري ثلاثة آلاف ريال سعودي. تصرف للمواطن المتزوج ولديه أسرة وأبناء إذا لم يتجاوز دخله الشهري 8670 ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يجب على إتباع الخطوات التالية عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط المساعدة المقطوعة .

. إدخال رقم السجل المدني الخاص بالشخص المستحق للمساعدات المقطوعة.

تسجيل رمز التحقق الشخصي الذي يظهر أمامنا على الشاشة.

الضغط على أيقونة عرض، وسوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالمستفيد من المساعدات المقطوعة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

تم تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الضمان الاجتماعي للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-