أفضل 4 طرق شحن شدات ببجي بالID مجانا و ما فائدتها في اللعبة

شحن شدات ببجي بالمال الحقيقي هو الوسيلة الوحيدة للتقدم في اللعبة بسرعة وثبات وتحقيق أفضل النتائج في اللعبة الجماعية. نعرض في المقال أشهر الطرق الشرعية للشحن. ظهرت لعبة ببجي لأول مرة في مارس 2017، وانتشرت سريعاً بعد أن لاقت شعبية كبيرة لتصبح أشهر لعبة جماعية متصلة بالانترنت في هذه الأيام. بدأت اللعبة كإحدى ألعاب الفيديو على البلاي ستيشن وإكس بوكس حتى تم تطوير النسخ الخاصة بالجوالات والتي ساعدت على انتشار اللعبة و رواجها. سعر الشدات والباقات غير ثابت، وإنما متغير طوال اليوم وما بين اليوم والآخر. يوجد العديد من المواقع والتطبيقات التي تبيع الشدات أو تهديها للمستخدم كمكافآت. لكن لابد من الحذر؛ فبعض هذه المواقع والتطبيقات وهمية قد تخدعك أو قد يصل الأمر إلى سرقة بيانات بطاقتك المصرفية. لذلك، لابد من الحذر عند التعامل مع هذه المصادر والتأكد منها ونوضح الأن طرق شحن شدات ببجي بالID.

ما هي الشدات و فيما تستخدم؟

الشدات أو UC هي العملة الافتراضية التي يتم التعامل بها في عالم ببجي وهي ضرورية من أجل شراء الملابس والأسلحة والمركبات والمعدات وغيرها. بالطبع أثناء اللعب يمكنك تجميع أو اقتناص هذه العناصر مجاناً، لكن تحقيق ذلك غير أكيد كما أنه يعرض اللاعب للخطر. ومن أجل تفادي حدوث ذلك أو رغبةً في التقدم في مراحل اللعبة بسرعة ودون عوائق يلجأ بعض اللاعبين لشراء احتياجاتهم عن طريق شحن شدات ببجي بالمال الحقيقي. تساعد الشدات اللاعب في تحقيق المهام اليومية والأسبوعية بسلاسة، وأخيراً تمكنه من الوصول للرويال باس.

طرق شحن شدات ببجي:

الطريقة الأولى:

شراء كارت شدات من الموقع الرسمي بواسطة الفيزا.

سيصلك بريد إلكتروني به الكود الخاص بتفعيل الكارت.

سجل دخول لحسابك الخاص باللعبة.

ادخل الهوية ID الخاصة باللاعب .

ادخل رموز كارت شحن شدات ببجي.

انسخ رموز وأرقام التأكيد.

تأكد من وصول الشدات إلى حسابك.

الطريقة الثانية:

افتح موقع شحن ببجي الرسمي.

أنشئ حساب أو أو افتح حسابك إن كان لديك واحد.

سجل رقم الهوية أو الـ ID الخاص باللاعب.

حدد قيمة الشحن بالريال السعودي.

ادخل البيانات المطلوبة ثم ادخل رقم الجوال.

ستصلك على الجوال رسالة تأكيد.

ادخل كود التأكيد في المكان المخصص له.

افتح اللعبة للتأكد من وصول الشدات.

الطريقة الثالثة:

افتح موقع Midas Buy.

من قائمة الصفحة الرئيسية اختر شراء.

قم بإدخال رقم الهوية أو الـ ID الخاص باللاعب.

اختر طريقة الدفع ما بين البطاقات البنكية أو الهاتف أو One card.

اختر باقة شحن شدات ببجي التي ترغب في شرائها من بين 8 باقات يبدأ سعرها من 10 ريال سعودي وحتى 80 ريال سعودي.

اضغط اشتري الآن.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

ستصلك رسالة تأكيد.

ادخل كود التأكيد في المكان المخصص له.

افتح اللعبة وتأكد من وصول الشدات لحسابك.

الطريقة الرابعة:

افتح متجر جوجل للتطبيقات من هاتفك.

قم بتنزيل التطبيقات التي تتطلب تفاعلك مثل إجابة الاستطلاعات ومشاهدة الإعلانات وما إلى ذلك.

مع كل إعلان أو استطلاع يتم تجميع نقاط في رصيدك، وتطبيقات أكثر تعني تفاعل أكثر وأيضاً نقاط أكثر.

لاحقاً، استخدم هذه النقاط في شحن شدات ببجي بشكل شرعي.

ما يمكن شراؤه بواسطة شدات ببجي: