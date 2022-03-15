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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 وطريقة التسجيل؛ يتم طرح حملة الراجحِي كل عام بالتزامن مع اقتراب موسم الحج من قبل أولاد عبد العزيز الراجحي في المملكة السعودية حيث يبدأ البحث يزداد من قبل المواطنين والمقيمين للتسجيل في هذه الحملة وذلك للحصول على رحلة حج دون أي تكاليف ولكن وفقاً لبعض الشروط سنعرضها في السطور التالية كما سنقدم لكم طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 وذلك عبر موقع ثقفني.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

تم وضع مجموعة من الشروط للتسجيل في حملة الحِج للراجحِي هي :

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

ألا يكون المتقدم قد ذهب للحج من قبل أي تكون هذه أول مرة للمتقدم.

أن يكون قادراً على أداء الحج.

أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك.

يقوم بإرفاق صورة من دفتر العائلة.

يقوم بتدوين كافة البيانات المطلوبة من خلال موقع الراجحي.

يكون السفر بالحافلات الخاصة بحملة الراجحي.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج

تقوم منظمة الراجحي على تقديم العديد من الخدمات الخيرية للمواطنين في المملكة السعودية من بينهم الحج مجاناً دون تحمل أي تكاليف ويمكن التقديم على هذه الحملة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحملة الراجحي. تسجيل الدخول برقم الهوية. تدوين رقم الجوال ثم النقر على تسجيل دخول. اختيار التقديم في حملة الراجحي. اختيار المنطقة السكنية. تدوين البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على إرسال الطلب.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في حملة الراجحي

لابد من تقديم الأوراق المطلوبة عند التسجيل في حملة الراجحي والتي تتمثل في :

صورتين شخصية 4*6.

فحص طبي به نوع فصيلة الدم.

تصريح من عمل المتقدم.

تقرير طبي لإثبات أخذ المتقدم تطعيم الحمى الشبكية والإنفلونزا الموسمية.

إثبات إقامة في المملكة.

جواز سفر المتقدم ولابد أن يكون ساري.

طريقة التواصل مع حملة الراجحي للحج

من الممكن التواصل مع حملة الراجحي للحج للاستفسار عن أي شئ من خلال الرقم التالي 920072268.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم من خلال هذا المقال شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 وكذلك طريقة التسجيل في الحملة.