خدمه نقل الخدمات للعماله المنزلية عبر منصه ابشر الكترونيا ومعرفه رسوم وخطوات الخدمه

خدمه نقل الخدمات للعماله المنزلية من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يستخدمها جميع السعوديين والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال الأيام الحالية. كما تم الإعلان عن الخدمه الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض الخدمات الإلكترونية أيضا والتي من أهمها. مواعيد مدارس القيادة من ابشر ومعرفه طريقه تنفيذ الخدمه بالخطوات الصحيحة عبر المنصة. كما تم الإعلان أيضا عن الغاء بلاغ تغيب عن العمل الكترونيا بالخطوات الصحيحة من موقع وزاره الموارد البشرية بالمملكة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل مع معرفه اهم الشروط المعلن عنها والرسوم المتعلقة بالخدمة أيضا. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وخطوات تنفيذ الخدمه الكترونيا من الموقع الرسمي من خلال هذه المقالة.

خدمه نقل الخدمات

أعلنت منصه ابشر عن إطلاقها لمجموعه من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي شملت خدمه نقل الخدمات الكترونيا. كما تمكن الخدمه جميع المواطنين المسجلين والمفعلين بالمنصة من نقل خدمت العمالة الخاصة بهم الكترونيا بطريقه سهله وبسيطه. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن رسوم الخدمه وهي 2000 ريال للمره الأولي و 4000 ريال للمره الثانية و 6000 ريال للمره الثالثة. كما أعلنت المنصة أيضا عن المستفيدين من هذه الخدمه وهم المواطنين الذين لديهم عماله مسجله عليهم في نظام مركز المعلومات الوطني.

شروط نقل العمالة المنزلية

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط والضوابط المتعلقة بخدمه نقل الخدمات للعماله. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

التأكد من عدم وجود مخالفه مروريه علي صاحب العمل الجديد والعامل.

أن يكون صاحب العمل القديم والعمل الجديد حي يرزق.

يجب أن لا يكون العامل قد تم تسجيله مسبقا كهارب.

أن لا يكون صاحب العمل الجديد غير مطلوب امنيا.

يستثني من هذه الخدمه العمالة التشادية.

التأكد من وجود بصمه وصوره للعامل ومسجلين في النظام العام.

لا يمكن نقل خدمات عماله تقل أعمارهم عن 25 عام

يسمح لصاحب العمل الذكر أو الأنثي المطلقة أو الأرملة بكفاله 4 من العمالة.

اقصي عدد المرات التي يتم الحصول عليها للعامل 4 مرات فقط.

التأكد من وجود 15 يوم أو اكثر في أقامة العامل.

موافقه العامل عبر حسابه في ابشر عن طريق موافقات نقل الخدمات.

خطوات نقل خدمات العمالة

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه نقل الخدمات الكترونيا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال اتباع الخطوات الأتية: