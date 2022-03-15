كيفية التقديم على دعم ساند في 4 خطوات وقيمة الاشتراك بعد التخفيض

كيفية التقديم على دعم ساند هو من الأسئلة التي لا يعرف أجابتها عدد كبير من المواطنين في المملكة، ولذلك تعمل الحكومة السعودية على توفير كافة سبل الدعم الذي يكون من بعض الأسر لمساعدتهم على تلبيه احتياجاتهم اليومية بشكل افضل وتحسين وضعهم المادي، وهذا ضمن حزمة كبير من أشكال الدعم التي أطلقتها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة والذي منهم بالتأكيد دعم ساند ولكن قبل الحصول على الدعم لابد من معرفة شروط ساند البحث عن العمل، وذلك حتي يتثنى لكم أعزائي صرف الدعم المطلوب بدون إي أخطاء وبتالي يتم التأخير في صرفة، ومن هذا المنطلق أيضا سوف نقوم في السطور التالية بشرح كيفية التقديم على دعم ساند بشكل صحيح كما أعلنته مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة.

قيمة الاشتراك في ساند بعد التخفيض

وقد قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية باعتماد النسبة المخفضة الجديدة بقدر 1.5% من مجموع أجر الموظف المشترك في هذا التأمين والتي كانت مسبقًا تصل إلى 2% من إجمالي الراتب، بل وباتت تلك النسبة مقسمة بين الموظف وعلى صاحب العمل أيضًا ليتم دفعها نصف بالنصف على أن يتم التطبيق من بداية العام الميلادي الجديد 2022، حيث تسعي المؤسسة علي تسهيل كافة طرق الحصول علي الدعم وأيضا خطوات تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل حتي يحصل عليه كل متقدم مستوفي للشروط الأهلية، وجاء هذا القرار جديدًا بالنسبة للمشتركين وهو يخص نسب الاشتراكات في جميع النظم الاجتماعية التي تقديم بتقديمها لجميع المواطنين في المملكة سواء كانوا في سن صغير أو سن التقاعد وقامت بالتركيز على نسبة الاشتراك الخاصة بنظام التأمين ضد التعطل “ساند”.

كيفية التقديم على دعم ساند

كشفت “التأمينات الاجتماعية”، عن طريقة التسجيل في نظام ساند تعويض التعطل عن العمل، وذلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”. وجاء في المنشور الذي احتوى على إنفوجرافيك، 4 خطوات يقوم بها عملاء نظام التأمينات، وذلك يكون لكي يقدم على التعويض، والتي جاءت كالتالي:

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أون لاين. اختيار أيقونة التعطل عن العمل. اختيار أيقونة “طلب ساند”. إدخال رقم الحساب البنكي الآبيان ومن ثم إرسال الطلب.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه بعد ذلك ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب، مشيرة إلى أنه في حال اعتماد الطلب ستصلك رسالة نصية للتأكيد.