ماكرون: يجب وقف الحرب فى أوكرانيا ومنعها من التحول لحرب عالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون فى تصريحات له، نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، منذ قليل، أنه يجب وقف الحرب فى أوكرانيا ونمنعها من التحول لحرب عالمية.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ 24 فبراير الماضى، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.