مصرع وإصابة 20 شخصا إثر انفجار أنبوب غاز فى مطعم بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المطعم يقع فى منطقة سياحية شهيرة فى منتجع "بلايا ديل كارمن" جنوب مدينة كانكون، فيما أظهرت الصور التى التقطت من مكان الحادث تحطم نوافذ المطعم.

وأضافت الشبكة أن غالبا ما تؤدى الإدارة السيئة لخطوط غاز الطهى إلى حوادث مميتة على الساحل الكاريبى للمكسيك.