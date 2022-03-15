أبراموفيتش في موسكو وإسبانيا تصادر أصولا لأثرياء روس

وصل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي صادرت فيه الحكومة الإسبانية المزيد من الأصول المملوكة للأثرياء الروس بينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مالك نادي تشلسي الإنجليزي ضمن حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا.

ووفقا للتقارير، فقد هبطت طائرة أبراموفيتش الخاصة في موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعد إقلاعها من اسطنبول، بحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24".

وقال مصدر مطلع إنه لم يصل إلى روسيا لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتن، بحسب ما أفادت رويترز.

وأظهرت بيانات "فلايت رادار 24" فهذه هي ثاني رحلة جوية تقوم بها طائرة مرتبطة بالثري الروسي بين إسطنبول وموسكو في الأيام الثلاثة الماضية.

وشُوهد أبراموفيتش، أمس الاثنين، في صالة كبار الزوار في مطار تل أبيب قبل إقلاع الطائرة إلى إسطنبول.

وأبراموفيتش هو واحد من بين عدد من المليارديرات الروس الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء اليوم الثلاثاء، وكان أٌدرج بالفعل على قائمة عقوبات بريطانية في وقت تسعى فيه حكومات العالم لعزل بوتن وحلفائه بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوردت صحيفة بيلد الألمانية أن أبراموفيتش التقى بالمستشار الأسبق غيرهارد شرودر في موسكو مساء الخميس قبل أن يجتمع شرودر مع بوتن.

وأكد مصدر مطلع أنباء الاجتماع مع شرودر لرويترز وقال إن طبقة الأثرياء الروس ترغب في العثور على طريق لوقف الحرب.

ورفض متحدث باسم أبراموفيتش، قطب صناعة الألومنيوم ومن بين 7 أثرياء روس جمدت أصولهم بموجب عقوبات بريطانية ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، التعليق.

ويقول أبراموفيتش، الذي يحمل أيضا الجنسيتين الإسرائيلية والبرتغالية، إنه لا يرتبط بعلاقات وثيقة مع بوتن.

وفتحت البرتغال تحقيقا لمعرفة كيف حصل أبراموفيتش على الجنسية.

والأسبوع الماضي، قال أبراموفيتش إنه بصدد بيع نادي تشلسي لكرة القدم، لكن هذا البيع عُلق الآن بعد استهدافه بالعقوبات البريطانية.

ويعمل تشلسي بموجب ترخيص حكومي خاص وقد استبعده مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من منصب مدير النادي.

وأظهرت بيانات رفينيتف لتتبع السفن أن يخته "سولاريس" الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار كان يبحر بالقرب من سواحل ألبانيا صباح اليوم الثلاثاء في حالة "انتظار الأوامر".

وكانت وجهته في وقت سابق هي تركيا.

ولم يتضح كيف تؤثر عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على تقدم اليخت في المياه الأوروبية.

وكثفت السلطات في أوروبا أعمال مصادرة اليخوت والأصول الفاخرة لمليارديرات الدائرة المقربة من بوتن المدرجين على قوائم العقوبات.

وقال مصدر في الشرطة إن السلطات الإسبانية احتجزت اليخت "ليدي أناستاسيا" المملوك للملياردير الروسي ألكسندر ميخييف اليوم الثلاثاء في مرسى بمايوركا.

وميخييف، الذي يرأس مجموعة "روسو بورونو إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت السلطات الإسبانية أمس الإثنين إنها صادرت اليخت العملاق فاليري الذي يبلغ طوله 85 مترا وتُقدر قيمته بنحو 140 مليون دولار في برشلونة.

قال مصدران إن هذا اليخت مملوك لسيرجي تشيميزوف، وهو ضابط سابق في المخابرات السوفيتية (كي.جي.بي) يرأس شركة روستيك الحكومية العملاقة.