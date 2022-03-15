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العراق.. اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

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المؤتمر نت - العراق.. اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية
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دوت الخليج -
العراق.. اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية
أعلن مجلس النواب العراقى، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين لمنصب رئاسة جمهورية العراق، وكان من أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، ووزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد بارزانى.

وأشار مجلس النواب العراقى في بيان له إلى أن عدد المرشحين الذين استوفوا الشروط لرئاسة الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون، هم خالد صديق عزيز محمد، فيصل محسن عبود صياد الكلابي، شهاب احمد عبد الله علي النعيمي، حسين احمد هاشم وداعة الصافي، أحمد موح عمران شبين الربيعي، أحمد يحيى جاسم جويد الساعدى، صباح صالح سعيد، كاظم خضير عباس حسن داوغنة، رزكار محمد أمين حمه سعيد رمضان، لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد، ريبوار اورحمن، حمزة بريسم مصحب المعموري، حسين محسن علوان حسين الحسني، عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد.

وأوضح البرلمان العراقى أن المرشحين الآخرين الذين تم قبولهم هم عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي، برهم أحمد صالح، ثائر غانم محمد علي العثمان، اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي، خديجة خدايخش أسد قلاوس، جبار حسن جاسم عبود، هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي، رعد خضير دفاك صايل الجنابي، ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني، ريبر أحمد خالد زبير، حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي، كمال عزيز محمد رحيم، جمال كبسون حميد عباس، أحمد خليل خضير خليل كاخوري، ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي، أحمد ساجت هاشم حسن العامري، محمد عبيد جدوع عبد الله، علي عبد حمد داود، وعمر أحمد كريم حسن به رزنجي، فائزة جبار محمد بابا خان، سعد جميل ناصر مراد الفيلي، علي عباس رسن سنيد الكرعاني، طه حمه رشيد عبد الرحمن حمه أمين، فتحية فتح الله حسن، خالد مصطفى حسين شريف، عبد العزيز احمد محمد خلف الجبورى.

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