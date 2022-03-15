من هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية pdf جميع الاقسام برقم الامتحاني

من هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان كونها واحدة من النتائج التي يرغب بالتعرف عليها عشرات الآلاف من الطلاب والسادة أولياء الأمور للاطمئنان عليها كونها واحدة من النتائج التي تم طرحها بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع وزارة والتعليم العراقية على نحو نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي تشغل حاجز بحث عشرات الآلاف من الطلاب والسادة أولياء الأمور كونها واحدة من النتائج المقرر من خلالها ان يتم تحديد مصير الطلاب والطالبات للالتحاق داخل الجامعات العراقية بناء على معدلات كل تخصص جاء امام الطلاب فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب سواء على مستوى الكليات الطبية والكليات الهندسية او العلوم او غيرها من التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات لتأتي امكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل مطروح امام الجميع بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو خطوات نستعرضها ونتابعها الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تتزايد إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية على نحو الكتروني جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني.

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج.

شروط القبول الموازي بالعراق