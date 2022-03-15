نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح” رابط التسجيل في العمرة الجزائر 2022 أعرف خطوات التسجيل للعمرة عبر موقع وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد طول انتظار أعلنت السلطات الجزائرية اليوم عن فتح رابط التسجيل في العمرة الجزائر، لموسم 1443/2022 جاء ذالك من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية على تويتر، الذي أعلن هذا الخبر السار للجزائريين المتعطشين لزيارة الأماكن المقدسة، التي توقف الذهاب إليها منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم خطوات حجز العمرة للرجال والنساء، والشروط العامة للتسجيل وموعد انطلاق عملية التسجيل الإلكترونية.

تتجه الحكومة الجزائرية إلي الإسراع في إجراءات العمرة، خاصة أنه لم يتبقى على شهر رمضان المعظم سوى 15 يوم فقط، وفتح رابط تسجيلات العمرة لذا سوف تقوم الحكومة بمراجعة قائمة الوكلاء السياحية، التي سبق لها أن تحصلت على تراخيص عام 2020 ولم تستغل، بسبب الغلق للعمرة من جانب السلطات السعودية وتعليمات الحكومة الجزائرية حين ذاك بعدم السفر، بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس لذا هناك اتجاه لتجديد الثقة في الوكلاء لسرعة إنجاز العمل.

عبر وكلاء السياحة في الجزائر، عن أمنيتهم أن يكون هناك خط ملاحي جوي مباشر بين الجزائر والسعودية، للتيسير على المعتمرين بدلاً من الوضع الحالي من نقل المعتمرين عبر تركيا، وأكد خبراء السياحة أنه بالنسبة للتأشيرات، فأنه بمجرد تفعيل العقود مع الجانب السعودي تمنح الفيزا الإلكترونية مباشراً للوكلاء والأسفار، وبالنسبة لسعر العمرة سوف يتحدد بناء على عدة عوامل لم تتضح بعد منها سعر تذكرة الطيران.

#هام#بيان

تقرّر افتتاح التسجيلات، لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443، أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل، وعليه كلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة، لإنجاح هذه العملية. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) #هام#بيان

تقرّر افتتاح التسجيلات، لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443، أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل، وعليه كلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة، لإنجاح هذه العملية. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) March 15, 2022

رابط التسجيل في العمرة الجزائر 1443

الدخول على موقع وزارة الداخلية الجزائرية interieur.gov.dz

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم وبيان الحالة المدنية لمقدم الطلب.

بالنسبة للنساء يجب تسجيل بيانات المحرم.

المراجعة الدقيقة للبيانات وبعد التأكد من صحتها الضغط على تسجيل ليتم التسجيل الإلكتروني.

أسعار العمرة 1443

أسعار العمرة سوف يتم تحديدها بعد دراسة عدة أشياء وأهمها خط الطيران، وتكلفة التذكرة والتأشيرة، وأكد خبراء ووكلاء السياحة أنه في حالة أن تم تحديد سعر التذكرة بسعر منخفض، سوف يكون ذالك سبب قوي لخفض سعر العمرة والعكس صحيح، ومن أسباب وعوامل تحديد سعر العمرة هو أسعار حجز الفنادق في المملكة العربية السعودية.

موعد التسجيل في العمرة الجزائر 2022

كما جاء في ألتغريده الرئاسية فأن عملية التسجيل سوف تنطلق مع بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، نظراً لضيق الوقت على شهر رمضان الكريم.