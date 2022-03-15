نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني pdf لجميع الطلاب بالجامعات العراقية من وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
رابط تحميل نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء العراق بجميع المحافظات في هذا التوقيت للتعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022، حيث قدم العديد من الطلاب طلبات التسجيل للالتحاق بالجامعات العراقية بجميع التخصصات خلال الأيام الأخيرة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق اقتراب طرح النتائج الخاصة بالطلاب الكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما تم تفعيل الرابط الخاص بالموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ليتم الاستعلام عن النتائج فقط بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022.
رابط تحميل نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني
نوهت وزارة التربية العراقية خلال الساعات الاخيرة تفاصيل اعلان نتاج القبول الموازي بالجامعات العراقية المختلفة هذا العام 2022، حيث أكدت أن نتائج الطلاب سوف يتم الاعلان عنها الكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما تم رصد النتائج الخاصة بالطلاب، ومن المقرر ان يتم الإعلان عنها الكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي في العراق، حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد قامت بنشر المعدلات الخاصة بالقبول في الجامعات العراقية بجميع المحافظات في كافة التخصصات، وقد تقدم الطلاب الكترونيا خلال الفترة الأخيرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص الذي تم تفعيله رسميا لاستقبال طلبات الالتحاق من الطلاب.
طريقة استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني
وقد تم تسهيل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك للحصول على النتائج في وقت قصير بدون مجهود ليتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- الولوج بشكل مباشر الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال هذا الرابط على الفور.
- يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.
- اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني.
- ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ومن ثم اختيار ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- الضغط على ايقونة الحصول على النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر التفاصيل عبر الموقع مباشرة.
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