epedu.gov.iq الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2022 للصف السادس الإعدادي بالرقم الامتحاني جميع الأقسام من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2022 للصف السادس الإعدادي بالرقم الامتحاني وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان رسميا عن نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي الدور التمهيدي في جميع محافظات العراق 2022، فنجد أن عمليات البحث تزداد بشكل كبير للتعرف على كيفية الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب إلكترونيا من خلال الموقع المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، بالإضافة إلى التعرف على موعد الإعلان عن طرح النتيجة، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور التمهيدي الصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق بشكل عام.

الاستعلام عن نتائج التمهيدي 2022 للصف السادس الإعدادي بالرقم الامتحاني

وقد أعلنت بعض التصادم بوزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الأخيرة أنه قد تم الانتهاء بنسبة كبيرة من تصحيح امتحانات طلاب الصف السادس الإعدادي الدور التمهيدي في جميع محافظات العراق الخاصة بالعام الدراسي الجاري 2022، على أن تمر الامتحانات بمرحلة الأخيرة قبل أن يتم الإعلان عن النتائج إلكترونيا كما نوهت الوزارة، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج وطرحها إلكترونيا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما يتم اعتماد النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء امتحانات العام الدراسي الحاوي الصف السادس الإعدادي بجميع المحافظات خلال الفترة الأخيرة بناء على الضوابط والتعليمات التي تقدمت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي الدور التمهيدي

وفي إطار اتباع وزارة التربية والتعليم العراقية الطرق الحديثة والمتطورة في تقديم الخدمات للطلاب والتي يتم تحديدها بشكل إلكتروني، فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الحصول على نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي الدور التمهيدي في جميع محافظات العراق بشكل إلكتروني مباشرة من خلال الرقم الخاص بالطالب عبر موقع الوزارة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.