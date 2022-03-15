نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيلات العمرة الجزائر 2022 وزارة الداخلية والجماعات المحلية interieur.gov.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيلات العمرة الجزائر 2022، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، مع إعلان رئاسة الجمهورية الجزائرية عن تكليف الرئيس تبون للوزير الأول، باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التسجيل لموسم العمرة 1443 أمام الجزائريين، على أن يبدأ التسجيل أوائل الأسبوع القادم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للتسهيل على الراغبين في أداء العمرة، من الانتهاء من الإجراءات وتنفيذ الشروط الخاصة بالحماية من فيروس كورونا، وحرص من موقعنا “ثقفني” نهتم بعرض أهم الأخبار التي تخص المواطن بمختلف الدول وعرضها من مصادرها الرسمية، لذلك نعرض عليكم الرابط الرسمي للتسجيل على العمرة للجزائريين.

#هام#بيان

تقرّر افتتاح التسجيلات، لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443، أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل، وعليه كلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة، لإنجاح هذه العملية. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) #هام#بيان

تقرّر افتتاح التسجيلات، لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443، أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل، وعليه كلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة، لإنجاح هذه العملية. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) March 15, 2022

رابط تسجيلات العمرة الجزائر 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “interieur.gov.dz“.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

اختيار الوكالة الخاص بالسياحة والسفر.

موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية

يعتبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أهم المواقع الإلكترونية التي يبحث عنها المواطن الجزائري، فمن خلاله يتم التسجيل للحج والعمرة للجزائريين، وخلال العامين الماضيين توقف العمل على التسجيل للحج والعمرة نظراً للوضع الوبائي الذي سببه فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في منع استقبال الحجاج والمعتمرين من خارج المملكة، ولكن مع بداية 2022 ووجود لقاح لفيروس كوفيد 19، حدث انفراج في التخفيف للإجراءات الخاصة بأداء شعيرة الحج والعمرة، لذلك أعلنت الجزائر عن فتح التسجيل لقرعة للحج موسم 1443، على أن يكون موعد إعلان نتيجة القرعة يوم الجمعة الموافق 18 مارس الجاري.

موعد فتح التسجيل للعمرة 2022 الجزائر

يبدأ الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل لموسم العمرة 1443/2022، في استقبال الطلبات بداية من الأسبوع القادم أي من يوم السبت الموافق 19/3/2022، مع ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المعتمرين.

موقع الديوان الوطني للحج والعمرة

جاء تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، بشأن فتح موسم العمرة 1443 للجزائريين، بأنها بادرة خير مع وجود الحظر والالتزام بالتوصيات الخاصة بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع من عدوي الفيروس، وأكد على أن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات المعنية للعمل على تنفيذ القرار بما يخدم الجزائريين، وسيتم عرض التفاصيل خلال الساعات القليلة القادمة.