نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة العمرة الإلكترونية الجزائرية 2022 الديوان الوطني للحج والعمرة bawabetelomra.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة العمرة الإلكترونية الجزائرية، أحد أهم الروابط وأكثرها بحثاً لدي المواطن الجزائري، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس تبون عن فتح التسجيلات للعمرة هذا الموسم 1443، فقد بدأ البحث عن رابط تسجيلات العمرة الجزائر 2022، ليقوم الراغبين في أداء العمرة بتسجيل بياناتهم حسب ما سيتم إعلانه خلال الساعات القادمة، حيث أصدر الحساب الرسمي للرئاسة الجزائرية تنويه عن بدء العمل على تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لنجاح هذا الموسم، بعد توجيهات الرئيس الجزائري للوزير الأول بالبدء في التسجيل للعمرة مع بداية الأسبوع المقبل، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نستعرض معكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.

رابط تسجيلات العمرة الجزائر 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “bawabetelomra.dz“.

الضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

بوابة العمرة الإلكترونية الجزائرية

توفر وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية الموقع الإلكتروني للعمرة، تسهيلاً على الراغبين في أداء العمرة بالتسجيل دون الذهاب للمكاتب، ضمن تفعيل النظام الإلكتروني وتوفيراً للوقت والمجهود وحفاظاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا، فقد أكد الدكتور يوسف بلمهدي على تعاون الوزارة مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار السيد الرئيس، مع التنويه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كوفيد 19.

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر

هي أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة الجزائرية، وتختص بتنظيم الشئون والشعائر الدينية للجزائريين، وتهتم بتقديم المساعدة للحجاج والمعتمرين من الجزائريين، وخلال العامين الماضيين لم تستقبل المملكة العربية السعودية حجاج ومعتمرين من خارج المملكة، ضمن تفعيل إجراءات الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا، ولكن مع بداية 2022 والتوصل للقاح للفيروس وتخفيف الإجراءات الوقائية، أعلنت المملكة عن فتح العمرة لموسم 1443 مع الالتزام بالاحتياطات الصحية ضمان لسلامة الجميع.

الديوان الوطني للحج والعمرة

يقوم الديوان الوطني للحج والعمرة بتنظيم عملية التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء الشعيرة.

حيث تم الإعلان في وقت سابق عن فتح التسجيل لموسم الحج 1443.

ومن المقرر إعلان نتيجة قرعة الحج الجزائر يوم الجمعة الموافق 18 مارس الجاري.

من خلال موقع التسجيلات للحج عبر وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وسوف نتابع معكم أهم وأخر الأخبار الخاصة بالتسجيل للعمرة الجزائر 2022.