بايدن يشارك فى قمة الناتو الاستثنائية لبحث العملية العسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت البعثة الأمريكية للناتو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيشارك فى قمة الناتو الاستثنائية الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل.





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