مقتل مصور تابع لشبكة فوكس نيوز الأمريكية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت الشبكة فى بيان مقتل "بيار زكرزفسكى"، متابعة : "ببالغ الحزن ننقل إليكم خبر مقتل مصورنا المحبوب بيير زاكريفسكى، قتل بيار فى غورينكا بضواحى كييف فى أوكرانيا". وأوضحت أن "بيار والمراسل بنجامين هول كانا فى سيارة تعرضت لإطلاق النار"، مضيفة: "بيار كان مصورا حربيا، وغطى خلال فترة عمله الطويلة مع شبكة "فوكس نيوز" الحروب من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا، شغفه وموهبته كصحفى لا مثيل لهما".

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