مسئول أوكرانى: استئناف المفاوضات مع الجانب الروسى ويجب وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وكتب بودولياك، عبر حسابه على منصة "تويتر": "المفاوضات جارية، تم تجديد المشاورات على المنطلق الرئيسى للمفاوضات"، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضى الأوكرانية.

وفى سياق آخر، تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمواصلة المباحثات مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين على الرغم من فشله حتى الآن فى التأثير على حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال "ماكرون" فى تصريحات - نقلتها مجلة بوليتيكو الأوروبية اليوم الثلاثاء عن محادثاته المباشرة مع بوتين: "لن أخبركم أننى راضٍ عن النتائج، لكننا بحاجة إلى الاستمرار"، مضيفا: " أن الهدف من مثل هذا الحوار مع بوتين هو الحفاظ على خط اتصال مفتوح لمناقشة أمور مثل الممرات الإنسانية وحماية المحطات النووية وأى مخرج محتمل للصراع".

وعلى صعيد آخر، أعلنت محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل مصوّرها بيير زاكرزيفسكى، متأثرا بإصابته التى مُنى بها إلى جانب الصحفى بنيامين هال، أمس، بعد تعرضهما لإطلاق نار أثناء تغطية العمليات العسكرية خارج العاصمة الأوكرانية كييف.