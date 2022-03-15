بعد "انقطاع الوباء".. مهرجان مراكش السينمائي يعلن عودته

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، يوم الثلاثاء، موعد الدورة المقبلة بين الحادي عشر والتاسع عشر من نوفمبر المقبل، وذلك بعد توقف دام لعامين بسبب وباء كورونا.
وقالت إدارة المهرجان، في بيان، إن الدورة التاسعة عشرة "ستقام وفق نسق يراعي تطور الوضع الصحي في المغرب والعالم".
وكان المهرجان، الذي يُعد من أهم المهرجانات السينمائية في المغرب وإفريقيا، قد توقف لعامين متتاليين بسبب الجائحة، على غرار عدد من المهرجانات المحلية والعالمية.
غير أن توقف المهرجان لم يمنع "ورشات الأطلس" وهو برنامج لدعم السينمائيين الشباب في إفريقيا والشرق الأوسط من مواصلة فعالياته لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة في أفريقيا والعالم العربي، مدعوما من شبكة نتفليكس.
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