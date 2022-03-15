رابط موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 للقبول في الجامعات العراقية تحميل مباشر pdf و عبر الرقم الامتحاني من وزارة التربية والتعليم 

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 في العراق فنحن على موعد مع الإعلان عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية بجميع المحافظات هذا العام 2022، وهي النتائج التي تقدم بها عدد كبير من الطلاب في العراق خلال الفترة الأخيرة للالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات، حيث يرغب الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على النتائج والتعرف عليها بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب طرح النتائج إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض الآن كيفية استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

وقد خرجت بعض المصادر بوزارة التربية والتعليم العالي في العراق خلال الأيام الأخيرة توضح أنه قد تم الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب القبول الموازي في جميع الجامعات العراقية، وذلك بعدما كانت الوزارة قد أعلنت عن النسب الخاصة بالقبول في الجامعات المختلفة للعام الدراسي الجديد، فنجد أنه من المقرر ان يتم طرح نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي يتم طرحها من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية في إطار رغبة الحكومة العراقية في تطوير العديد من الخدمات للطلاب لكي يتم الحصول عليها الكترونيا بسهولة وننشر ل نتيجة القبول الموازي لجميع طلاب اربيل والأنبار و البصرة و الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2021-2022 موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 / 2022 لجميع المحافظات العراقية الديوانية والرصافة الاولى و الثانية و الثالثة و السليمانية و الكرخ الاولى و الثانية والثالثة و المثنى للقبول في الجامعات العراقية النجف و بابل و دهوك و ديالى و ذي قار و صلاح الدين و كربلاء و كركوك و ميسان و واسط, بجانب قوائم اسماء طلبة القبول الموازي المباشر.

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي2021 / 2022 في العراق

تمثل نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة أهمية كبيرة للكثير من الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء العراق، وذلك نظرا لكونها هي النتائج التي تحدد مصير الطلاب في الالتحاق بالجامعات، والتي يتم تحديدها بناء على معدلات القبول التي يتم نشرها سنويا من قبل الوزارة، وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.