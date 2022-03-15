pdf رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي 2022 التمهيدي القسم العلمي الإحيائي والتطبيقي والأدبي والمهني وزارة التربية والتعليم في العراق

رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي 2022 التمهيدي حيث تزداد عمليات البحث بشكلٍ كبير في هذا التوقيت للتعرف على نتائج طلاب الصف السادس الاعدادي الدور التمهيدي في جميع محافظات العراق بشكل عام، وذلك بعدما تم الانتهاء رسميا من أداء الامتحانات الخاصة بالطلاب في كافة المحافظات من المدارس بناء على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا، وقد أعلنت بعض المصادر داخل وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي الخاص بالإعلان عن نتائج الطلاب وكيفية استخراجها بشكل إلكتروني تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على التعرف على رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور التمهيدي في العراق 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي الدور التمهيدي 2022

وقد أشارت بعض المصادر أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد شددت على جميع المراكز واللجان الخاصة بالنصيحة للامتحانات في جميع المحافظات ضرورة الانتهاء من رصد الدرجات الخاصة بالطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة في أقرب وقت، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات لجميع الطلاب في كافة المحافظات بجميع انحاء العراق، حيث يتبقى فقط اعتماد النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم ومن ثم يتم إعلانها إلكترونيا من قبل الموقع المفعل من قبل الوزارة، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي 2022 التمهيدي

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية إن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الجاري السادس الاعدادي الدور التمهيدي في جميع محافظات العراق من المقرر أن يتم طرحها إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، على أن يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.