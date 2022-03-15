نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في إحكام وعمل دخول عبر ehkaam sa المنصة الرقمية لتقديم الصكوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقراءة سطور هذا المقال المتعلق بمنصة إحكام سوف تكتشف طبيعة عملها وما هو تسجيل الدخول فيها، وهي منصة الكترونية تعرف بـ ehkaam تعنى بالنظر في ما يخص طلبات تملك العقار وتعديل الصكوك بحيث ان الوثائق الموجودة لدى المواطنين ليست رسمية وبالتالي تحتاج الى اثبات ملكية ولذلك تستقبل، إحكام الرقمية، الطلبات المقدمة من المواطنين عبر هذه المنصة لإضفاء المشروعية على الصكوك الناقصة التي بحوزتهم.

منصة أحكام تسجيل الدخول

في السطور القادمة التي سوف تقرأها يمكنك العثور على رابط منصة أحكام الرقمة ضمن خطوات تسجيل الدخول ولا بد من تقديم طلب اثبات العقار وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها خلال مهلة التمديد التي منحت للمواطنين وذلك لتوثيق العقارات الخاصة بهم لعام كامل حيث بعد تاريخ 5/5/2022 لن تقبل أي من تلك الطلبات.

الإنتقال لمنصة إحكام الرقمية من الرابط التالي https://ehkaam.sa

قم بالنقر على تسجيل الدخول فوق الصفحة الرئيسية إن كان لديك حساب بشكل مسبق.

أدخل البيانات الشخصية وهي رقم الهوية وكذلك كلمة المرور في خاناتها

اضغط على زر تسجيل الدخول باللون الأخضر

النقر على خيار تقديم الطلب وذلك لبدء تقديم طلب رسمي متعلق بالصكوك الناقصة في المنصة الرقمية لإحكام.

رابط التسجيل في منصة إحكام الرقمية

اكتشف طريقة تسجيل الدخول المقترحة من خلال منصة إحكام عبر إنشاء حساب جديد للاستفادة من تقديم طلب تملك عقار خاص بك من خلال تطبيق الآتي

يتحقق إنشاء حساب مستخدم جديد من خلال الضغط على أيقونة تسجيل الدخول ثم إنشاء حساب كأول خطوة للتقديم طلب تملك العقار عبر منصة إحكام الالكترونية

على الراغب بالتسجيل تعبئة البيانات الخاصة به وهي

اسم المستفيد- رقم الهوية- تاريخ الميلاد- البريد الالكتروني- رقم الجوال- كلمة المرور-

اقر بالالتزام بقوانين البوابة والشروط والأحكام

النقر على أيقونة التحقق من البيانات

قم بإدخال رمز التحقق المرسل إليك عبر جوالك في مربع الكود

وأخيراً، النقر فوق علامة تحقق

تهانينا، لقد تم تسجيلكم بنجاح!

نختتم المقال تحت عنوان رابط التسجيل في منصة إحكام وعمل دخول عبر ehkaam sa لتقديم الصكوك، بالتذكير اننا قدمنا كل ما يتعلق بالتسجيل الجديد والقيام بتسجيل الدخول في الحساب المفعل لبدء التقديم على اثبات تملك العقارات.