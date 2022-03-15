قسط 300 ألف بدون كفيل وبدون رسوم علي أطول مدة سداد وبأقل راتب

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قسط 300 ألف بدون كفيل وبدون رسوم ، أحد الحلول التمويلية المتاحة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا المنتج للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، وذلك من خلال شروط ومتطلبات سهلة وبسيطة، كما يوفر هذا العرض التمويلي العديد من خيارات السداد ، والتي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية متساوية تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.
قسط 300 ألف بدون كفيل وبدون رسوم علي أطول مدة سداد
تمويلك كاش وفورى بدون كفيل ولا ضامن وبدون رسوم إدارية ، أحد العروض التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من الحلول التمويلية التي تناسب قطاع الأفراد بالمملكة ، بالإضافة إلى توفير عروض تمويلية لأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة ، حيث توفر شركة اليسر من خلال هذا البرنامج التمويلي العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بالطلب وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.
مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد
- قامت شركة اليسر بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي تخدم كافة المواطنين وأصحاب الشركات والمنشأت داخل المملكة العربية السعودية.
- التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل تم تصميمه بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.
- التمويل الشخصي من شركة اليسر لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من تمويل شركة اليسر لقطاع الأفراد.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل بأقل راتب شهري.
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل القرض الشخصي بدون رسوم إدارية.
- أتاحت الشركة للعملاء إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي من خلال خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
- يمكن أن تصل مدة سداد تمويل شركة اليسر بدون كفيل ولا رسوم حتي 5 سنوات.
الرابط الإلكتروني لتمويل شركة اليسر بدون كفيل ولا رسوم والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب
- من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية المتاح لدي الشركة.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب تسجيل الدخول علي رابط تمويل شركة اليسر وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- من المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا رسوم من شركة اليسر الهوية الوطنية للعميل السعودي أو هوية العميل المقيم.
- يلزم لاستكمال الطلب تقديم تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بالطلب والذي يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل.
- تقديم كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر ، وذلك من أجل استكمال إجراءات التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.
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