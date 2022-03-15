براتب 4000 ريال قرض بدون كفيل ميسر السداد بأقل قسط شهري لجميع القطاعات

قرض بدون كفيل ميسر السداد لجميع القطاعات من البنك السعودي البريطاني ساب، ضمن خدمات التمويل بالتقسيط بهامش ربح معقول وقسط شهري يناسب الظروف المالية للعميل مع تحديد قيمة الالتزامات الشهرية لديه، وهذا من أجل تفادي التعثرات المالية التي تؤثر على سلامة السجل الائتماني المطلوب أن يكون سليماً في أي بنك أو شركة معتمد من البنك المركزي السعودي، ولذلك خصص بنك ساب برامج التمويل بدون الحاجة إلى تقديم ضامن بصورة ميسرة بفترات سداد من سنة وحتى خمسة سنوات بأقساط مرنة، كل هذا بجانب (التأمين التكافلي المجاني) الإعفاء من سداد المديونية أي يتنازل البنك عن سداد بقية الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله وهذا لتخفيف العبء على أسرة العميل من تحمل الدين، ليس هذا كل شيء بل يوفر بنك ساب إمكانية شراء المديونية لدى جهات أخرى، فيما يستطيع العميل الحصول على تمويل إضافي بعد سداد نسبة 20% من القرض القائم.

شروط الحصول على قرض بدون كفيل بنك ساب

لا يقل عمر العميل عن 21 سنة وحتى 58 سنة لـ موظف الحكومي إلى 60 عاما لـ موظف قطاع خاص. إجمالي الدخل الشهري لا يقل 4 آلاف ريال سعودي وقت تقديم طلب قرض بدون كفيل بنك ساب. أما الراتب للوافدين لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي. يشترط تحويل الراتب على بنك ساب للحصول على القرض بالتقسيط. فترة التوظيف لا تقل عن شهر للسعوديين وثلاثة أشهر للمقيمين. شروط التمويل بدون كفيل للمتقاعدين ألا يقل الراتب عن 3000 ريال والعمر يكون من (40 إلى 67 سنة). توجد رسوم إدارية بنسبة 1.15% أو بمبلغ 5.750 ريال من إجمالي القرض أيهما أقل.

كيفية طلب قرض بدون كفيل من البنك السعودي البريطاني

يمكن تقديم الطلب عن طريق موقع بنك ساب الإلكتروني أو زيارة الفرع وتعبئة نموذج الطلب أو الاستمارة التمويل الشخصي الميسر مع رفع المستندات المطلوبة وهي بطاقة الهوية أو الإقامة سارية الصلاحية، بالنسبة للمقيمين رخصة العمل سارية المفعول بحد أدنى شهر واحد، تعريف بالراتب لم يمضي عليه أكثر من شهر، بالإضافة إلى خطاب تحويل الراتب موثق من جهة العمل، في حالة وجود استفسار يرجى الاتصال على رقم 920007222.