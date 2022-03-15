نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443 السعودية وطريقة التسجيل في المقال التالي
شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة في المملكة العربية السعودية، والتي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم ذلك من خلال قرارات وأنظمة تم وضعهاللمرأة المتزوجة أو الأرملة الساعية إلى الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، بهدف مساعدة المواطنين في التسجيل السريع والحصول على أجر الضمان الاجتماعي الذي يتم تطويره حسب الكيفية بالنسبة النظام الجديد، كما طلبت الوزارة من جميع المستفيدين من مزايا الضمان الاجتماعي، تسجيل بياناتهم على منصة خاصة بحلول 23 مايو 2022. وينتهي المعاش في الشهر التالي لصدور قرار الطلب، وتعمل الوزارة على يقوم بالتدريج بتوحيد تاريخ إنهاء مزايا الضمان الاجتماعي لأولئك المؤهلين.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قواعد للنساء المتزوجات من سعودي أو أجنبي للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي. هذه الظروف هي كما يلي:
- يجب أن تكون المرأة سعودية معالة على نفسها أو متزوجة من سعودي.
- يجب أن تكون المرأة المتزوجة مقيمة كاملة في المملكة العربية السعودية.
- تقديم جميع الوثائق والأوراق المطلوبة للأهلية الجديدة للضمان الاجتماعي.
- يجب أن يكون الدعم الأسري لامرأة سعودية متزوجة من أجنبي ولديها أطفال غير قادرين على العمل إعالة أسرية.
- يكون هناك شاهدان على حقيقة أن المرأة التي تحصل على مخصصات الضمان الاجتماعي قد تم هجرها لأكثر من ثلاثة أشهر.
- يتم تقديم اثبات بأنه قد هجرها زوجه أو تعليق زواجه.
- دفع مخصصات الضمان الاجتماعي لامرأة متزوجة فقدت زوجها ولديها أطفال غير قادرين على إعالة أنفسهم.
- يجب ألا يتجاوز دخل المرأة المتزوجة سقف الضمان الاجتماعي.
- أن تكون امرأة متزوجة في سن تجاوز الشيخوخة
- يجب ألا يقل عمر المرأة المتزوجة عن 35 عامًا.
- العمل المهني غير متاح للمرأة.
- لا يوجد ملف مهني أو تجاري على المرأة وليس لديها رخصة عمل.
طريقة تسجيل المتزوجة في الضمان الاجتماعي الجديد 1443
- قم أولاً بدخول موقع الضمان الاجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمة الاتصال.
- اختر “تسجيل جديد” من القائمة
- الرجاء إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
- أدخل كلمة المرور الخاصة بك وقم بتأكيدها.
- املأ رمز التحقق في الحقل المخصص لهذا الغرض.
- اقبل البنود والشروط بالنقر فوق “قبول”.
- الحصول على الأوراق اللازمة عن طريق تنزيلها من الإنترنت.
- اكتب رقم هاتفك الخلوي.
- عن طريق تحديد زر إرسال.
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