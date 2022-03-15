بدون تشفير.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد مجانا اليوم بدوري أبطال أوروبا

ينشر لكم ثقفني، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد مجانا اليوم على النايل سات واسترا وهوت بيرد، وذلك في المواجهة الحاسمة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، لحساب مواجهات إياب دور 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذا اللقاء الكبير والمثير على أرضية ملعب أولد ترافورد، حيث يسعى كلا الفريقين إلى التأهل إلى القادم من المسابقة، وذلك بعد التعادل في مباراة الذهاب، ومع اقترب موعد انطلاق المباراة تشتد نسبة البحث عبر محرك جوجل من أجل الحصول على القنوات الناقلة للمباراة اليوم، وفي هذا التقرير ننشر لكم التفاصيل وموعد المباراة المنتظر.

انتهت مباراة ذهاب الدور 16 بين فريقي مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة هدف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ويتطلع مدرب روخي بلانكوس الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى تحقيق نتيجة تمكنه من الصعود إلى الدور المقبل، فيما يطمح مدرب اليونايتد رالف رانجنيك إلى تحقيق الفوز خاصة وأن اللقاء سيقام على ملعبه وبين جمهوره، لذلك سنشهد مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الفريقين، جدير بالذكر بأن فريق مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد قد التقيا ثلاث مرات حتى، فاز أتليتيكو مدريد مرة واحدة بينما انتهت مباراتان بالتعادل، وكانت آخر مرة مباراة بينهما قبل ثلاثة أسابيع في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 1-1.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ترقب كبير من قبل عشاق الكرة الأوروبية، وذلك للتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في إياب الدور ثمن النهائي، حيث من المقرر أن تنطلق هذه المباراة اليوم الثلاثاء 15 آذار الحالي، ويحتضن بملعب أولد ترافورد هذا اللقاء، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 9.00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وفي الساعة 10.00 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن، وعند الساعة 11.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

اشتدت نسبة البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة للتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد، حيث من المقرر أن تنقل المباراة على شاشات قنوات بي إن سبورت القطرية، وتعرض على قناة beIN 4K HDR كما وتنقل على شاشة قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium ويتولى مهمة التعليق على أحداث هذه المواجهة المعلق الصوتي رؤوف خليف، وقد أعلنت عدد من القنوات الرياضية الأجنبية بث أحداث اللقاء ومن أبرزها قناة سكاي سبورت الإيطالية Sky Sport Uno Italia، ونستعرض لكم القنوات الناقلة للمباراة مجانا دون تشفير على استرا وهوت بيرد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد اليوم

قناة CBC Sport Azerbaijan HD على القمر الأذري 46.0E -11135 H 27500

قناة Match! TV على قمر اكس بريس 14°W -11647 V 14180

قناة Varzish Sport HD على قمر ان اس اس 57°E-11565 H 10750

قناة IRIB TV 3 على قمر بدر 26°E -12265 H 30000

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد اليوم على استرا