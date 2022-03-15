موعد وشروط وظائف الحرس الوطني للالتحاق بالخدمة العسكرية للرجال في مختلف مناطق المملكة 1443

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عمر شويل - جدة موعد وشروط وظائف الحرس الوطني للالتحاق بالخدمة العسكرية نقدم لكم اليوم أبرز شروط وظائف الحرس الوطني وطريقة التقديم عليها وفقًا لما أعلنته وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث كشفت الوزارة عن توافر بعض الوظائف الشاغرة في جناحها وأعلنت عن بدء فتح التقديم على الوظائف بالنسبة للأشخاص الراغبين بالالتحاق في الخدمات العسكرية السعودية، وأوضحت الوزارة أن الوظائف متوفرة في جميع مناطق المملكة والوظائف متوفرة فقط للفئة الرجالية فقط وسنوضح لكم موعد التقديم وشروطه. شروط وظائف الحرس الوطني السعودي 1443هـ تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 14, 2022 كشفت الوزارة عن بعض الشروط الخاصة بخريجي الثانوية العامة وتمثلت الشروط فيما يلي: – يجب أن يكون المواطن المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية أصلًا ومنشئًا ويختل هذا الشرط مع المواطن السعودي الذي نشأ مع والده للخدمة خارج السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم لائقًا من الناحية الطبية والبدنية وعمره يجب ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن العمر المحدد بحسب كل وظيفة.

طول المتقدم يجب ألا يقل عن 160 سم ويجب ملائمة طوله لوزنه.

عدم وجود أي سجل جنائي أو حكم لأي جريمة مخلة للآداب والشرف كما أنه يجب أن يتمتع بحسن السيرة وسلوكه الجيد.

لا يجب أن يكون المتقدم تابعًا لأي قطاع حكومي ولا يشغل أي وظيفة عسكرية في الحكومة السعودية.

كما أنه يجب أن يكون متزوجًا فقط من امرأة سعودية لا أجنبية وحاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة.

اجتياز المتقدم كل الاختبارات الخاصة بالقبول والمقابلة الشخصية. أما بالنسبة لشروط الحاصلين على درجة البكالوريوس فهي كالآتي: – تقديره العلمي يجب ألا يقل عن تقدير “جيد”.

أن يكون حاصلًا على بطاقة تصنيف مفعّلة وجارية.

يجب أن يحضر مشهدًا من الجهة التعليمية التي تقر انتظامه في خلال فترة دراسته. الوظائف الشاغرة في وزارة الحرس الوطني السعودي متوفر في الوزارة الكثير من الوظائف المتمثلة فيما يلي: – تدريب منتهي بالتوظيف.

وظائف تقنية وإدارية وصحية.

وأيضًا وظائف فنية وهندسية وأخصائيين وفنيين. يمكنكم التقديم على الوظائف المعلنة من خلال موقع وزارة الحرس الوطني وهو ويمكنكم التقديم خلال أيام وساعات العمل الرسمية فقط والانتظار حتى يتم الرد عليكم بالقبول أو بالرفض.

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