عقوبات بريطانية على 350 روسيا منهم 50 تقدر ثرواتهم بـ100 مليار إسترلينى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات على 370 شخصًا روسيًا إضافيًا ، بما في ذلك أكثر من 50 من القلة الحاكمة وعائلاتهم بقيمة صافية مجمعة تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني ، في أحدث مجموعة من الإجراءات ضد نظام فلاديمير بوتين.

وتم استهداف أكثر من 1000 فرد وكيان الآن بالعقوبات منذ غزو أوكرانيا ، مع الإعلان عن إجراءات جديدة ضد المتحدثين الرئيسيين باسم الكرملين والحلفاء السياسيين لبوتين ، بما في ذلك وزير الدفاع ، سيرجي شويجو ، الذي يُعتبر عضوًا في دائرة النخبة الداخلية من المستشارين.

ومن بين الشخصيات السياسية الرئيسية الأخرى التي وُضعت تحت العقوبات رئيس الوزراء ، ميخائيل ميشوستين ، والرئيس السابق دميتري ميدفيديف ، وكذلك السكرتير الصحفي لبوتين ، دميتري بيسكوف ، والمتحدثة باسم الشئون الخارجية ماريا زاخاروفا.

ويشمل الأوليغارشيون الخاضعون الآن لعقوبات المملكة المتحدة ميخائيل فريدمان ، الذي شارك في تأسيس مجموعة Alfa-Group الروسية مع الألماني خان ، الخاضع أيضًا للعقوبات بالإضافة إلى حليف بوتين المقرب بيتر أفين ، الذي كان سابقًا رئيسًا لأكبر بنك تجاري في روسيا. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن أفراد الأسرة سيخضعون أيضا لعقوبات.

وجاءت مجموعة العقوبات الجديدة على أفراد النخبة من رجال الأعمال والسياسيين والمنظمات بعد إقرار قانون الجرائم الاقتصادية ليلة الاثنين ، والذي يهدف إلى جعل استهداف الأوليغارشية والمصالح الروسية أسرع وأسهل.

وأضافت الصحيفة أن كل الذين فرضت عليهم المملكة المتحدة اليوم، خضعوا لعقوبات كذلك من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو كندا أو أستراليا.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: "نحن نذهب أبعد وأسرع من أي وقت مضى في ضرب أولئك الأقرب إلى بوتين - من الأوليغارشية الكبرى ، إلى رئيس وزرائه ، والدعاة الذين يروجون لأكاذيبه والمعلومات المضللة. نحاسبهم على تواطؤهم في جرائم روسيا في أوكرانيا ".

وسيتم تجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات في المملكة المتحدة وسيتم منعهم من السفر من وإلى المملكة المتحدة.