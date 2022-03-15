عاجل- القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية تعزز تدريباتها الدفاعية الجوية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مسؤولين، لم تسمهم، قولهم إن هذه القوات "تعزز تدريباتها الدفاعية الجوية فى أعقاب سلسلة من عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة"، مشيرين إلى التزامها الأمنى بالدفاع عن كوريا الجنوبية "ضد أى تهديد أو عدو".

ووفقا للمسؤولين، قام لواء المدفعية الخامس والثلاثين للدفاع الجوى التابع لقوات الدفاع الجوى الأمريكية مسلحا بصواريخ باتريوت الاعتراضية المتطورة 3 (PAC-3) بزيادة "كثافة" تمرين الاستعداد.

وقالت القوات الأمريكية فى بيان، وفقا لـ(يونهاب)، إن الوحدة على صدقت متطلبات مهمتها عن طريق "الانتقال إلى مكان بعيد، والتمركز فى موقعها الدفاعى فى زمن الحرب، ونصب نظام صواريخ باتريوت وتنفيذ عمليات دفاع جوية وصاروخية فى إطار سيناريو قتالى محاكى".

وأضاف البيان: "عادة ما يعقد هذا التدريب بشكل روتينى باستخدام بطاريات باتريوت الأمريكية فى كوريا الجنوبية، ولكن زيادة كثافة التدريبات تشير إلى الجدية التى تتخذها القوات الأمريكية ضد عمليات الإطلاق الصاروخى الأخيرة"، مشيرا إلى أن "القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية تظل على مستوى عال من الاستعداد والحفاظ على موقف دفاعى قوى مشترك لحماية كوريا الجنوبية ضد أى تهديد أو عدو".