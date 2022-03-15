الولايات المتحدة والنمسا يبحثان تداعيات العملية العسكرية على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الولايات المتحدة والنمسا، اليوم الثلاثاء، استمرار التنسيق والتعاون المشترك ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى كافة الأصعدة، خاصة فى مواجهة تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - فى بيان اليوم - أن فكتوريا كيندى، سفيرة الولايات المتحدة فى فيينا، أكدت على تطوير الشراكة بين البلدين وذلك خلال لقائها مع أعضاء الأكاديمية الدبلوماسية فى فيينا بحضور بيتر لوينسكى نائب وزير الخارجية النمساوى. وأشار البيان إلى أن اللقاء ركز على تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وانعكاساتها على العلاقات عبر الأطلسى، لافتًا إلى أهمية العقوبات الاقتصادية المشددة الأمريكية والأوروبية لردع روسيا عن الاستمرار فى الهجوم وتجفيف تمويل الأنشطة العسكرية. يشار إلى أن وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالينبرج التقى السفيرة الأمريكية فى فيينا عدة مرات منذ توليها مهام منصبها فى يناير الماضى لدعم العلاقات بين البلدين وتعزيز الشراكة الأمريكية الأوروبية.

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