الجيش الهندى يعلن إجراء تدريبات لقوات خاصة

جدة - نرمين السيد - وذكر الجيش الهندى - فى معرض بيان مقتضب أصدره اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن - أن هذه التدريبات أجريت أمس وتواصلت اليوم، وتم خلالها التدريب على قفز أفراد من القوات الخاصة بالمظلات.
وجاء فى البيان: "إن التدريبات أجريت لتحسين مستوى الأداء والقدرات على الإبرار الجوى للتدخل والرد السريع على أى ظرف طارئ فى أى مكان بشبه الجزيرة الهندية".
وأشار الجيش الهندى فى بيانه إلى أن التدريبات تضمنت التدريب على أساليب تقنية متقدمة وتدريبات قتالية متكاملة، بما فيها الهبوط الحر بالمظلات فى وضع قتالى.
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