جنرال أميركي: واشنطن ستزود مصر بطائرات "إف-15" العسكرية

أعرب قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكينزي، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستزود مصر بطائرات "إف-15".
وأضاف، خلال جلسة في الكونغرس: "أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة، تتمثل في أننا سنزودهم بطائرات إف-15، وهو عمل طويل وشاق"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ولم يقدم الجنرال فرانك ماكنزي، أكبر قائد أميركي في الشرق الأوسط، تفاصيل عن التوقيت أو عدد طائرات إف-15، التي تصنعها بوينغ، التي سيتم تزويد مصر بها.
وكان ماكينزي قد أكد الشهر الماضي على دعم عسكري "قوي جدا" لمصر، أثناء زيارته للقاهرة في أعقاب قرار إدارة الرئيس جو بايدن خفض 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لها.
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