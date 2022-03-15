نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك في مسابقة الحلم 2022 للفوز بجائزة تصل الي مليون دولار أمريكي بضغطة زر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ مسابقة الحلم كل عام من شهر يناير الي شهر ديسمبر، وتزيد القيمة المادية للمسابقة كل عام، حيث أن قيمة المسابقة هذه العام 2022 وصلت الي 100,000,000 دولار أمريكي، حيث أن المشاركة في هذا البرنامج سهلة وبسيطة جدا، الطريقة الأول هي الاشتراك عن طريق إرسال رسالة SMS عن طريق الهاتف المحمول، أو يوجد طريقة اخرى تتم إلكترونيا، وكلا الطريقتين نعرضهم بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

مسابقة الحلم

يقوم تقديم هذه المسابقة هو المذيع الشهير مصطفى الاغا، وهدف هذه المسابقة هو تحقيق الأحلام التي يحلم بها عامة الشعب العربي، وبالفعل لقد قام هذا البرنامج بتحقيق الكثير من الأحلام، حيث أن هي مسابقة سنوية مُقدمة من طرف برنامج صدى الملاعب، وتقدم المسابقة جوائز مالية ومادية للفوز عن طريق بعث رسالة نصية قصيرة، يُعرض برومو المسابقة على جميع قنوات إم بي سي بما فيها إم بي سي مصر.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

لاشترك يتم عن طريق الموقع الرسمي mbc.net

ثم اختيار بلدك التي تعيش فيها الآن، ثم اختيار نوع الشبكة.

سيظهر لك حينها ايضا سعر تكلفة الرسالة.

بعد ذلك سيرسل لك رقم الشبكة التي ستقوم بإرسال إليها كلمه حلم (بالغة العربية) أو reve (باللغة الفرنسية) أو dream (باللغة الانجليزية).

واذا كنت تريد الاشتراك اليومي المتجدد تلقائيا، ستتبع نفس الخطوات ولكن سيكون رقم الإرسال مختلف، وستقوم بإرسال كلمة انضم أو Join.

وستكون تكلفة الرسالة اقل من الاشتراك العادي.

ملحوظة: مجرد إرسال رسالة قصيرة الى الرقم المرادف لبلدك ثم الإجابة على السؤال بشكل صحيح تعتبر مشاركا متأهل لكل سحوبات الحلم القادمة لطالما اشتراكك اليومي يتجدد بنجاح.

أرقام مسابقة الحلم

المملكة العربية السعودية: 755505

مصر: 95458

فلسطين: 1625

العراق: 2770

سوريا: 1565

قطر: 97716

الأمارات: 5544

الأردن: 94099

عمان: 90434

اذا كان رقم بلدك لم يذكر، يمكنك إرسال لنا بلدك في التعليقات ونحن سوف نجدها لك.

شروط وأحكام المسابقة

يمكن اشتراك الفرد من خلال اكثر من وسيلة، فذلك يزيد من فرصة تحقيق حلمة، سن المشترك كحد أدنى هو 18 سنة، من حق المنظم أن يطلب من الفائز كشرط لتسلم الجائزة من الفائز أن يقوم بإضافة منشور على صفحات الحلم على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعهد الفائز بالسماح للمنظم بتصويره تلفزيونيا في الأماكن و التواريخ التي يحددها المنظم.

كيف تفوز في مسابقة الحلم

تمنك قناه MBC فرصة لتحيق جميع أحلامك عن طريق الاشتراك في مسابقة الحلم، كما مذكور في أعلى المقال، حيث لا يوجد طريقة معينة تضمن لك الفوز 100% فالسحب يكون عشوائيا، ولك اذا استمررت في إرسال رسأل SMS كثيرة ثم قومت بالإجابة علي الأسئلة بشكل صحيح، ذلك كافي ليضمن لك انك من الممكن الفوز وتحقيق جميع أحلامك.