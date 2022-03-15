الآن موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني PDF عبر موقع epedu.gov.iq برقم الامتحاني

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على تلك النتائج بعد ان تم تحديد نسب القبول الموازي على كل الاقسام التي جاءت أمام الطلاب بعد ان تم الاشارة كذلك على رفع نتائج القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر نتائج القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تعتبر نتائج القبول الموازي واحدة من أهم النتائج التي جاءت أمام الطلاب التي تم الاعلان عن نسب القبول فيها داخل كل كلية وكل قسم بنسبة جاءت أقل من نسب قبول العام الماضي بعدما تقدم 30 ألف طالب وطالبة على طلبات القبول الموازي وتم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، لذا نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التي يتبع اليها الطالب

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية