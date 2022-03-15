عاجل- روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكى وقيادات البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وفرضت روسيا، بحسب تقارير إخبارية، عقوبات على الرئيس الأمريكى جو بايدن وفريقه الأمنى ووزير خارجيته أنتونى بلينكن. كما امتدت العقوبات الروسية لتشمل مستشار الأمن القومى الأمريكى ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات الأمريكية.

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