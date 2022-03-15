العراق: لا يوجد تقصير أمنى فى المناطق المشتركة مع إقليم كردستان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة تقصى الحقائق النيابية العراقية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، بشأن الاستهداف الصاروخى الأخير فى أربيل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأوضح "الزاملى" أن الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية ستعملان بشكل مشترك مع حكومة الإقليم لمنع أى فرصة للعصابات الإرهابية من تنفيذ عملياتها، مبيناً أن التنسيق مستمر ولا يوجد أى تقصير فى المناطق المشتركة.
من جانبه أكد وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، أن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، ووزير الداخلية والدفاع زاروا الموقع الذى استهدف بالصواريخ فى إربيل مؤخرا، مبينا أن هذه الهجمات هى ضد السيادة العراقية ونحن مع استقلال القرار والسيادة العراقية.
وأضاف أن هذا المكان مدنيا وليس عسكريا ولا يوجد فيه أى أجنبى، موضحا أن الصواريخ استهدفت المدنيين.
وفى سياق آخر، ألقت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالإرهاب فى كركوك.
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