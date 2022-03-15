عاجل- روسيا تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء فى بيان الوزارة، أن موسكو فرضت عقوبات اقتصادية على رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو واثنين من وزرائه هما وزيرى الخارجية والدفاع.

وأضاف: "ضمت روسيا أكثر من 300 برلمانى كندى إلى القائمة السوداء".

وأشار البيان، إلى أن عقوبات على المسؤولين الكنديين فرضت ردا على الأعمال العدائية ضد روسيا، وعلى مبدأ الرد بالمثل".

وأوضحت: "أى إجراءات غير ودية من كندا ستتلقى حتما استجابة متناسقة وحاسمة من موسكو".

وأعلنت الحكومة الكندية فرضها حزمة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأكد ترودو من وارسو فى ختام جولته الأوروبية، أن "العقوبات الجديدة تشمل 32 مؤسسة روسية تعمل فى القطاع الدفاعى و5 مسؤولين حاليين وسابقين وأشخاصا تعتبرهم حكومة أوتاوا ضالعين فى قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا.