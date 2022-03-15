نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الترم الثالث 1443 في السعودية وموعد نهاية العام الدراسي في المقال التالي
عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور نحو موعد بداية الترم الثالث 1443 في السعودية حيث تم الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثاني حيث تبنت المملكة العربية السعودية نظام الفصول الثلاثة حتى يتمكن الطالب من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات في مختلف المواد التي يدرسها، إدخال تحسينات على الأنظمة المختلفة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو موعد بدء الترم الثالث 1443 في السعودية.
الترم الثالث 1443
تم تطبيق نظام الفصول الثلاثة لأول مرة في المملكة العربية السعودية عام 1443 ذلك العام، ولم يكن هناك سوى فصلين دراسيين في العام الدراسي الماضي، لذا فإن هذا العام الدراسي هو الأطول في التعليم السعودي، لا يوجد فرق بين الفصلين الأول والثاني، حيث يذهب الطلاب إلى المدرسة بشكل طبيعي، بالإضافة إلى زيادة العدد الفعلي لساعات الدراسة للطلاب والطالبات يتم الحصول على مزيد من المعلومات النظام السابق.
موعد بداية الترم الثالث 1443 في السعودية
يبدأ الفصل الدراسي الثالث 1443 يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 في المملكة العربية السعودية ، الموافق 17 شعبان 1443، آخر فصل دراسي للعام الدراسي الحالي 1443، حيث تقسم وزارة التربية والتعليم السعودية العام الدراسي إلى ثلاثة فصول بدلاً من فصلين دراسيين. في الماضي، باستثناء بعض التحديثات ، كانت المهمة الرئيسية هي دفع العملية التعليمية وفقًا للتقنية الحديثة، وينقسم الفصل الثالث إلى 14 أسبوعًا أكاديميًا، وينتهي بالامتحانات النهائية ويحصل الطلاب على الإجازة النهائية.
تقويم الترم الثالث 1443
- بدء الفصل الدراسي الثالث من 17 شعبان 1443 الموافق 20 مارس 2022.
- يوافق بداية إجازة عيد الفطر ، 24 رمضان 1443 ، 25 أبريل 2022.
- العودة للدراسة بعد هاري راية 17 شوال الموافق 8 مايو 2022.
- عطلة نهاية الأسبوع الممتدة هي 25 و 26 مايو 2022 ، الموافق 25 و 26 مايو 2022 ، الأربعاء والخميس 24 و 25 شوال 1443.
- عطلة نهاية الأسبوع الممتدة هي 15 و 16 يونيو 2022 الموافق يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 من ذي القعدة.
- بداية إجازة نهاية العام الدراسي بعد إقفال الدوام يوم الخميس 1 ذو الحجة الموافق 30 يونيو 2022.
توزيع أسابيع الترم الثالث
|رقم الأسبوع
|بداية الأسبوع
|نهاية الأسبوع
|إجازات إضافية
|الأسبوع الأول
|17/شعبان/14443
|21/شعبان/14443
|–
|الأسبوع الثاني
|24/شعبان/14443
|28/شعبان/14443
|–
|الأسبوع الثالث
|2/رمضان/1443
|6/رمضان/1443
|–
|الأسبوع الرّابع
|9/رمضان/1443
|13/رمضان/1443
|–
|الأسبوع الخامس
|16/رمضان/1443
|20/رمضان/1443
|–
|الأسبوع السادس
|23/رمضان/1443
|27/رمضان/1443
|إجازة عيد الفطر السعيد
|الأسبوع السابع
|7/شوّال/1443
|11/شوال/1443
|–
|الأسبوع الثامن
|14/شوّال/1443
|18/شوال/1443
|–
|الأسبوع التاسع
|21/شوّال/1443
|25/شوال/1443
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأسبوع العاشر
|28/شوّال/1443
|3/ذو القعدة/1443
|–
|الأسبوع الحادي عشر
|6/ذو القعدة/1443
|10/ذو القعدة/1443
|–
|الأسبوع الثاني عشر
|13/ذو القعدة/1443
|17/ذو القعدة/1443
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأسبوع الثالث عشر
|20/ذو القعدة/1443
|24/ذو القعدة/1443
|–
|الأسبوع الرابع عشر
|27/ذو القعدة/1443
|1/ذو الحجّة/1443
|–
التقويم الدراسي 1443 كاملا
- بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول: الأحد 21 محرم 1443 الموافق 29 أغسطس 2021.
- اليوم الوطني: الأربعاء والخميس 15-16 صفر 1443 الموافق 22-23 سبتمبر 2021.
- تمتد عطلة نهاية الأسبوع: الأحد والاثنين 11-12 ربيع الأول 1443 الموافق 17-18 أكتوبر 2021.
- تمديد عطلة نهاية الأسبوع: الخميس 29 ربيع الأول 1443 الموافق 4 نوفمبر 2021.
- بدء الفصل الدراسي الأول من الإجازة الصيفية: نهاية الدوام الخميس 20 ربيع الثاني ، الموافق 25 نوفمبر 2021.
- بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني: الأحد 1 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021.
- تمديد عطلة نهاية الأسبوع: الأحد 15 جمادى الأولى 1443 الموافق 19 ديسمبر 2021.
- إجازة منتصف الفصل: تبدأ في نهاية يوم العمل يوم الخميس الموافق 3 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 6 يناير 2022 م.
- بدء الدراسة بعد إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني: الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 الموافق 16 يناير 2022.
- تمديد عطلة نهاية الأسبوع: الأربعاء والخميس رجب 1 و 2 1443 الموافق 2 و 3 فبراير 2022.
- تمديد إجازة نهاية الأسبوع: الأربعاء والخميس 22 و 23 رجب 1443 الموافق 23 و 24 فبراير 2022.
- بداية الفصل الدراسي الثاني الإجازة: نهاية الدوام يوم الخميس 7 شعبان 1443 الموافق 10 مارس 2022.
- بدء الدراسة في الفصل الثالث: يوم الأحد الموافق السابع عشر من شعبان 1443، الموافق 20 مارس 2022.
- تبدأ إجازة عيد الفطر: حتى نهاية يوم العمل يوم الاثنين الرابع والعشرين من رمضان 1443 الموافق 25 أبريل 2022.
- بدء الدراسة بعد عيد الفطر: الأحد، اليوم السابع من شهر شوال، الموافق 8 مايو 2022.
- تمديد عطلة نهاية الأسبوع: الأربعاء والخميس 24 و 25 شوال 1443 الموافق 25 و 26 مايو 2022.
- إجازة نهاية الأسبوع الممتدة: يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 ذو القعدة الموافق 15 و 16 يونيو 2022.
- بداية نهاية العام الدراسي: نهاية يوم العمل يوم الخميس 1 ذو الحجة الموافق 30 يونيو 2022.
كم باقي على الترم الثالث في السعودية
الفصل الثالث من الدراسة مفتوح لجميع الطلاب كما في الفصل الدراسي الثاني والذي يتكون من 13 أسبوعًا أكاديميًا تتخللها إجازات نظامية مثل عطلات نهاية الأسبوع الممتدة مع إجازة عيد الفطر، بعد انتهاء الفصل الدراسي ستعمل الوزارة على تقييم النظام الجديد ونجاحه في تحقيق الأهداف المتوقعة بعد تطبيقه لأول مرة في المملكة ، وفهم الوقت المتبقي حتى بداية العام.
موعد نهاية العام الدراسي 1443
يكون نهاية العام الدراسي في اليوم الأخير من الامتحانات النهائية للفصل الثالث والأخير من العام الدراسي 1443 حيث تنتهي الامتحانات يوم الخميس الأول من ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022، الأطول في المملكة العربية السعودية نهاية العام الدراسي، يتم تطبيق أول ثلاثة فصول دراسية عند التقديم، وبعد نهاية هذا العام أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن خطة العام الدراسي الجديد 1444/2023 من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
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