قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، إذا اتخذت واشنطن موقفًا بناء.
وردا على سؤال عما إذا كان الحوار بين موسكو وواشنطن وتطبيع للعلاقات ما زال خيارا متاحا، أشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان دائمًا يؤيد بناء علاقات جيدة على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مخاوف البعض"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
وقال بيسكوف إنه "لعدة عقود، كان الرئيس بوتين يأخذ في الاعتبار مخاوف زملائنا، وكان يطلب منهم أن يأخذوا مخاوفنا في الاعتبار.. ولكن حال استبدال هذا الموقف بنهج بناء، لا يساورني شك في أن رئيسنا سيظهر الإرادة السياسية المقابلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: روسيا مستعدة لتطبيع العلاقات مع أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.