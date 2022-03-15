عاجل- رصد الإشعاع ومصادر الطاقة.. بيان من مجموعة السبع بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ندد قادة ووزراء مجموعة السبع الصناعية، اليوم الثلاثاء، بالعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الهجمات الروسية على المنشآت النووية فى أوكرانيا.





وقال قادة مجموعة السبع- فى بيان، اليوم: إنهم يدركون الخطر الذى يهدد المدنيين الأوكرانيين جراء إلحاق الضرر بالمنشآت النووية، مشيدين بالجهود التى يبذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى للتوصل إلى اتفاق إطارى بشأن سلامة وأمن المرافق النووية للأغراض السلمية فى أوكرانيا.

وأكدوا ضرورة الحفاظ على السلامة المادية للمنشآت النووية، سواء كانت مفاعلات أو مجمعات وقود أو مواقع تخزين النفايات المشعة والتخلص منها، ويجب أن تعمل جميع أنظمة ومعدات السلامة والأمن بكامل طاقتها فى جميع الأوقات، كما يجب أن يكون موظفو العمليات قادرين على تنفيذ واجباتهم المتعلقة بالسلامة والأمن، مع ضمان التناوب المناسب للموظفين، وأن يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلامة والأمن دون ضغوط لا داعى لها.

وقالوا إنه يجب توفير مصدر طاقة آمن من الشبكة خارج مواقع المنشآت النووية، ويجب أن تكون هناك سلاسل إمداد لوجستية مستمرة ووسائل نقل من وإلى المواقع، كما يجب أن تكون هناك أنظمة فعالة لرصد الإشعاع فى المواقع وخارجها وتدابير للتأهب للطوارئ والاستجابة لها، ويجب أن يكون هناك اتصال موثوق بين المواقع والجهة المنظمة.

وأكد رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع، دعم الجهود العاجلة للمدير العام للوكالة الذرية، للاتفاق على إطار قانونى لسلامة وأمن جميع المنشآت النووية فى أوكرانيا، مع احترام سيادة أوكرانيا الكاملة على أراضيها وبنيتها التحتية، داعين جميع البلدان إلى تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع الموارد والمعدات اللازمة لتسهيل المساعدة التقنية لأوكرانيا.