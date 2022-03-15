جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاءـ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح فى "سحق الاقتصاد الروسى"، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





كما أعرب بيسكوف عن خيبة أمل روسيا إزاء تجاهل الغرب لقصف دونيتسك. وأقرت دولاً غربية قيودًا شاملة وعقوبات واسعة على النفط الروسى والمصرف المركزى الروسى، وحرمت موسكو من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، والمستخدم فى تعاملات مالية حول العالم بقيمة تريليونات الدولارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- هل سحقت أمريكا اقتصاد روسيا؟ الكرملين يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.