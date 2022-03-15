عاجل- بطاريات صواريخ أمريكية.. الناتو يعلن إجراءات الخطط الدفاعية

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ادعت أنها لن تهاجم أوكرانيا ولكنها فعلت ذلك، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة نشرت بطاريات باتريوت للدفاع الجوى فى شرق أوروبا.





وأضاف أمين عام الناتو، خلال تصريحات له، عرضتها قناة "إكسترا نيوز"، منذ قليل، أن وزراء الدفاع بالحلف سيعقدون الأربعاء اجتماعا لإعادة الخطط الدفاعية. ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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