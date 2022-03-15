عدد الفارين من الحرب في أوكرانيا يتخطى 3 ملايين

قالت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، الشهر الماضي.
وأشار التحديث إلى أن حوالي 157000 من مواطني دول ثالثة كانوا جزءا من الفارين، فيما وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح لناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة، بول ديون، في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف، يوم الثلاثاء، أن الاحصاءات جاءت بناء على أعداد قدمتها السلطات الوطنية.
في غضون ذلك، أفادت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تقدم إحصاء أكثر تفصيلا عن المنظمة الدولية للهجرة رغم أنها تستند إلى بيانات مماثلة، أن أكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وصلوا الى بولندا.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سولتمارش، إن نحو 300 ألف انتقلوا من هناك إلى أوروبا الغربية، وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الفارين من النساء والأطفال.
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