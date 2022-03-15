نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أنفاسها الأخيرة” الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الاميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز ال سعود تعرف على الأسباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الأخيرة اعلان الديوان الملكي السعودي خبر وفاة الاميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز ال سعود الاميرة السعودية التي تعد من الاميرات الرائدان في الخليج العربي بشكل عام، وهو الخبر المفاجئ الذي استقبلته المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي بشكل عام بالكثير من الحزن، مما جعل الكثير من الأشخاص لديهم رغبة في التعرف على التفاصيل الخاصة بالوفاة، فقد قام الديوان الوطني السعودي من خلال الموقع الرسمي الخاص به بنشر البيان الذي يتضمن خبر الوفاة وتفاصيل الجنازة، وسوف نستعرض الآن تفاصيل سبب وفاة الاميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز ال سعود والتعرف على موعد صلاة الجنازة عليها.

وفاة الاميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز ال سعود اليوم

وقد تم نشر الخبر الرسمي الذي يتضمن وفاة الاميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز ال سعود اليوم الاحد الموافق العاشر من شهر شعبان 1443، والموافق الثالث عشر من شهر مارس 2022، وقد قام الديوان الملكي بنشر خبر الوفاة، وتقدم عدد كبير من الشخصيات الهامة في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي بشكل عام بواجب التعازي للمملكة العربية السعودية في هذا الخبر المحزن الذي ماء بشكل مفاجيء.

سبب وفاة الاميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

وقد نشرت بعض الوسائل الإعلامية ان الاميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز ال سعود قد لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى اليوم، حيث كانت قد دخلت الى المستشفى منذ عدة ايام بسبب اصابتها بمرض لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وهو ما أدى الى وفاتها بعد عدة أيام من دخولها الى المستشفى وعلاجها.

موعد ومكان صلاة الجنازة على الاميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز ال سعود

وبناء على ما تم نشره من جانب المصادر المسئولة في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، فمن المقرر ان يتم أداء صلاة الجنازة على الاميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز ال سعود يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر شعبان 1443، وذلك بعد العصر من خلال جامع الامام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض العاصمة السعودية.